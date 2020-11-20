Евгений Пригожин подал в суд на Ивана Колпакова, Максима Шевченко и Илью Косыгина

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиками по которому проходят журналист Максим Шевченко, главный редактор владимирского издания «Довод» Илья Косыгин и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

Иск направлен в Савеловский районный суд Москвы. Поводом для иска стало опубликованное «Доводом» интервью Шевченко, который возглавляет фракцию КПРФ в законодательном собрании Владимирской области.

Шевченко, в частности, комментировал иск Пригожина о защите чести и достоинства, по которому он проходит соответчиком вместе с Алексеем Навальным, Любовью Соболь и другими.

В публикации «Довода» слова Шевченко о Пригожине («Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию») сопровождает гиперссылка на материал «Медузы» «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.

«В указанных публикациях содержится утверждение о том, что истец вовлекал несовершеннолетних в проституцию и был осужден за указанные действия», говорится в иске Пригожина. Такие утверждения «носят явно порочащий характер и крайне негативно влияют на честь и достоинство, деловую репутацию истца», написано в обращении в суд. Пригожин требует от Шевченко, Колпакова и главного редактора «Довода» Ильи Косыгина по 5 миллионов рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда.

«Спорные» публикации «Довода» и «Медузы» Пригожин требует удалить в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу, а на их месте опубликовать опровержение.