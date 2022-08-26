Евгений Пригожин пожаловался в СК на журналистку и главреда «Фонтанки»

Юридическая служба компании «Конкорд», принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину, отправила в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела против журналистки Ксении Клочковой и главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена «Кепка Пригожина».

Петербургского предпринимателя не устроила статья «Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой». Материал рассказывает о жительнице Санкт-Петербурга, которая пытается вернуть осужденного родственника из Донбасса.

Евгений Пригожин попросил проверить публикацию на наличие заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (статья 207.3 УК РФ).

Комментируя ситуацию, бизнесмен допустил в адрес Ксении Клочковой и Александра Горшкова несколько грубых оскорблений.