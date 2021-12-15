Евгений Зиновьев покинул пост главреда «Планёрки»

Евгений Зиновьев, экс-главред «Ревдиснкого рабочего», покинул пост главреда «Планёрки» через три месяца после начала работы в проекте. Но остается автором и консультантом проекта. Об этом он написал в телеграм-канале «Скользкая собака»:

Друзья, коллеги! Настоящим сообщаю, что я открыт для предложений и новых проектов. Если у вас есть редакция, в которой нужно что-то улучшить, медиапроект или направление, которые хочется продвинуть, или вы просто не прочь вместе поработать — то нам есть о чём поговорить.

Спросите — а как же «Планёрка»? С «Планёркой» всё прекрасно. С её отцом-основателем Александром Литвиновым мы изначально договаривались на трёхмесячный проект, во время которого сообщество нужно было вывести на новый уровень.

Результаты — налицо: с октября количество подписчиков телеграм-канала выросло более чем на 4 тысячи, растут просмотры и число репостов. Мы поставили на поток большие форматы — интервью и обзоры. Каждую неделю в «Планёрке» проходит аудиоонлайн с каким-нибудь интересным гостем. С ростом популярности увеличилась и стоимость рекламы в канале.