Евгений Зиновьев уходит с поста главреда «Ревдинского рабочего»

Евгений Зиновьев подкидает должность главного редактора «Ревдинского рабочего». Об этом он написал в своем телеграм-канале:

Четыре года назад меня пригласили в Ревду, чтобы попытаться реформировать газету «Информационная неделя». Считаю, что задача выполнена — мы обновили редакционную политику, провели ребрендинг, став «Ревдинским рабочим», создали новый сайт, в несколько раз увеличили количество подписчиков в соцсетях. Сделали нашу газету известной на всю страну. И, наконец, в этом году победили в конкурсе «10 лучших газет России».

Зиновьев уже объявил о новом назначении — теперь он главный редактор медиасообщества «Планёрка». Основатель «Планёрки» Александр Литвинов остается ее директором и сосредоточится на общем управлении.

Новым главным редактором «Ревдинского рабочего» станет Ольга Вертлюгова.