Евгений Зиновьев возглавит редакцию NGS24.RU

Редакцию красноярского сайта NGS24.RU возглавит Евгений Зиновьев — он станет главным редактором с 1 марта.

Ранее NGS24.RU руководил Андрей Затирко, который в декабре переехал в Новосибирск, где стал главным редактором сайта NGS.RU. Около трех месяцев редакцией управляла заместитель редактора Юлия Глушко.

Евгений Зиновьев — уральский журналист. Родился в Ревде Свердловской области. С августа 2017 по сентябрь 2021 года работал главным редактором газеты «Ревдинский рабочий» (город Ревда, Свердловская область). Это издание получило всероссийскую известность благодаря нестандартному подходу к созданию первой полосы.

До «Ревдинского рабочего» Евгений Зиновьев работал в Ханты-Мансийске, где возглавлял информационное агентство «Муксун.фм», региональное приложение к «Аргументам и фактам», сайт Ugra-news.ru. А начинал свою журналистскую карьеру в медиа-группе «Городские вести» в Ревде.

— Мы ценим опыт Евгения и его нестандартный подход к редакторской работе. Привносить что-то новое, свежее — одна из задач главного редактора любого из наших сайтов, и в этом смысле мы возлагаем на Евгения большие надежды, — прокомментировала назначение редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова.