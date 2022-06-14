Евгения Волункова стала главредом «Таких дел»

Июн 14, 2022

Журналистка Евгения Волункова стала главным редактором портала «Такие дела». Об этом сообщило карельское отделение Союза журналистов России.

Евгения Волункова была специальным корреспондентом «Таких дел» с 2017 года, ранее она работала шеф-редактором самарского портала «Другой город», сотрудничала с медиа «7х7» и другими проектами. В 2018 году Евгения стала лауреатом премии «Редколлегия». В 2021 году у журналистки вышла книга «Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке в поисках просвета», в которой собраны ее истории о репортажах, а также советы по работе со «сложными» и «неудобными» темами. 

В январе 2022 года Владимир Шведов покинул пост главреда портала «Такие дела».

Источник: Лениздат.ру
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