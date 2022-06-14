Евгения Волункова стала главредом «Таких дел»

Журналистка Евгения Волункова стала главным редактором портала «Такие дела». Об этом сообщило карельское отделение Союза журналистов России.

Евгения Волункова была специальным корреспондентом «Таких дел» с 2017 года, ранее она работала шеф-редактором самарского портала «Другой город», сотрудничала с медиа «7х7» и другими проектами. В 2018 году Евгения стала лауреатом премии «Редколлегия». В 2021 году у журналистки вышла книга «Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке в поисках просвета», в которой собраны ее истории о репортажах, а также советы по работе со «сложными» и «неудобными» темами.

В январе 2022 года Владимир Шведов покинул пост главреда портала «Такие дела».