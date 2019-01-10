Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс для журналистов «Экономическое возрождение России»

Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2018 года.

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России.

Цельконкурса — стимулировать развитие экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республикан­ских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Номинации

Устанавливаются следующие основные номинации федерального этапа конкурса:

• лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

• лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

• лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах;

• лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты, журналы, телепрограммы, интернет-издания);

• лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания);

• успешный старт (участвуют журналисты до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет)

Сроки

Конкурс проводится в два этапа:

• На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2019 года (проводится территориальными ТПП, комитетами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России).

• На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2019 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).

Материалы на федеральный этап конкурса направляются по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, тел.: (495) 620-04-19, (495) 620-02-47, e-mail: kba@tpprf.ru

Награждение

Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.

Гран-при конкурса вручается победителю по теме года.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 11 апреля 2019 года в МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, д. 4.

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Более подробную информацию можно получить на сайте ТПП РФ.