Европа и Евразия обменялись рецептами свободы

Накануне дня Великой октябрьской социалистической революции в Москве состоялась конференция ОБСЕ, посвященная эволюции СМИ в Европе и на постсоветском пространстве. СМИ, как и работа журналистов, неизбежно трансформируются под влиянием глобальных преобразований. Общая картина мира была выразительно проиллюстрирована событиями из Свердловской области.

Открыли конференцию «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий» Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир. В обоих выступлениях прозвучала тревога в отношении размывания основополагающих принципов свободы слова и СМИ в мире.

Развитие интернета, появление почти у каждого человека новых возможностей для практически бесплатного производства и распространения информации, снижение роли традиционных СМИ уже сейчас привели к взрывному тиражированию массовых слухов, полуправды и откровенной лжи. В мировой политике всё больше напряжения и это тоже сказывается на степени свободы сбора и распространения информации. Государственные структуры под предлогом защиты общественных интересов начали вводить дополнительные ограничения: в Киеве ограничили вещание нескольких российских каналов, в Лондоне не аккредитовали российских журналистов на международную конференцию по … свободе СМИ, а в Москве ужесточили требования к СМИ в сфере освещения противоправной деятельности и оценок органов власти. Организация «Репортёры без границ» предложила иезуитски разделить СМИ на тех, кому можно доверять, и всех остальных.

Короче говоря, хороших новостей для СМИ ни у одного из выступавших, а их только в качестве основных докладчиков было тридцать, в этот раз не нашлось. Исключениями, оттенившими недобрые вести, стали освобождённые из-под стражи украинскими властями журналист Кирилл Вышинский и российскими правоохранителями — Иван Голунов.

СЕССИЯ 1. «Свобода и плюрализм СМИ»

Это сладкое слово — свобода — прописано не только в Конституции Российской Федерации, но и в большом количестве международных документов. Как о чём-то совсем древнем, замдиректора ВГТРК Сергей Брилёв, он же модератор первого часа, вспомнил, как в прошлом веке, работая в «Комсомольской правде», время от времени заходил в комнату цензоров для получения одобрения на публикацию текста. Конечно, страна изменилась. Такие дикие нравы теперь встречаются только в сказках, и о них рассказывают иностранцам и студентам первых курсов. Хотя, если приглядеться…

… то есть очередной повод для прокуратуры Свердловской области обратить внимание на работу некоторых местных нормотворцев. Этот номер «Областной газеты» содержит указания на приказ Департамента информационной политики Свердловской области, которому должны соответствовать все материалы корреспондентов газеты для занесения в отчёт о работе редакции.

Возможно, работники указанного органа государственной власти субъекта федерации, принимая этот чудесный документ, действовали из благих побуждений. Но закон прочитать всё же были должны. Если они не знают о существовании Закона о СМИ, так хотя бы о Конституции наверняка слышали. Мало того, что приказ, касающийся не только «Областной газеты», но ещё нескольких десятков районных СМИ, не был надлежащим образом опубликован, так его авторы умудрились присвоить себе исключительные полномочия Российской Федерации и вторглись в предмет ведения высших органов государственной власти. Свобода слова и запрет на цензуру прописаны в главе 2 Основного закона с говорящим названием «Права и свободы человека и гражданина», а регулирование этих вопросов относится в статье 71 Конституции к предмету ведения Российской Федерации.

Поскольку «Областная газета» не может и не должна нарушать российское законодательство, то и отчёт по материалам на соответствие критериям приказа редакция ещё ни разу не представляла. Кстати, прокуратура уже не раз защищала журналистов в Свердловской области и приводила в соответствие с федеральным законодательством местные нормы. Поэтому есть надежда, что эта позитивная тенденция получит продолжение.

Международные нормы и российское законодательство исходят из того, что все материалы средств массовой информации являются социально-значимыми, и чиновники не вправе вмешиваться в деятельность редакций. Но в «Уральской республике» своё право

СЕССИЯ 2. «Безопасность журналистов»

Журналист-расследователь Иван Голунов, о котором страна узнала в июне 2019 года после его ареста и попытки обвинения в сбыте наркотиков, присутствовал на конференции ОБСЕ, можно сказать, в качестве почётного гостя. По тому нашумевшему делу после массовых протестов в СМИ и социальных сетях уволили несколько генералов. Журналиста освободили. Однако выступление Ивана духоподъёмным от этого не стало:

— Есть проблема безнаказанности тех, кто организовал это дело. Следствие ничего не выяснило. Меня уже два месяца никуда не вызывают. Я подал в суд заявление о бездействии.

Несомненно случай Ивана Голунова подтверждает статистику, озвученную на форуме — 85 процентов преступлений против журналистов остаются нерасследованными.

В Свердловской области далеко ходить за похожими примерами не требуется. В сентябре 2001 года в поселке Рефтинский Асбестовского района был убит главный редактор местной газеты «Новый Рефт» 29-летний Эдуард Маркевич. Дело не раскрыто.

Можно привести и относительно свежий пример: 12 апреля 2018 года было совершено нападение на главного редактора «Областной газеты». Слава Богу, обошлось без тяжких последствий. Но активные следственные действия начались только после вмешательства в дело на тот момент заместителя Генерального прокурора России в УрФО Юрия Пономарёва. Расследованием занялся Следственный комитет. К сожалению, дело также, как и другие 85 процентов, повисло.

Об этом же сказал и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который анонсировал создание единой базы дел о преступлениях против журналистов. Случай с Иваном Голуновым, где общественное давление сыграло решающую роль в его освобождении, подталкивает к усилению мер негосударственного контроля за действиями правоохранительных органов.

СЕССИЯ 3. «Фейковые новости»

Враньё, оно и в ОБСЕ – вранье. В какие бы красивые одежды не наряжали ложь, называя её фейками, слухами, неподтверждённой информацией и проч., она была, есть и будет поганым делом. Если этим занимаются отдельные граждане, то это плохо, но всё же менее опасно, чем то же самое в исполнении профессиональных журналистов и специалистов информационных технологий.

— В основе фейков лежат финансы, на вранье зарабатывают, — Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», озвучил главную причину увеличения потока неправды. – Зарабатывают и на ярких, но пустых заголовках, и на том, что берут деньги за удаление уже опубликованных материалов.

— Когда ведутся целые информационные кампании, то противоядия нет, – считает директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. – Нужно укреплять иммунитет. Фейков не станет меньше.

Где-где, а в столице Среднего Урала, этого «добра» хватает. Фейк производится в промышленных масштабах. Даже на экспорт. Никто не знает, что с этим делать. И снова пример из жизни «Областной газеты» — Информационно-аналитическое агентство «Ура.ру» (по данным регистрации именно так, а не «Российское информационное агентство» как сказано на их фейковом сайте) опубликовало уже более 150 материалов о работе редакции «ОГ». Слухи, сплетни, откровенная ложь. Как с этим бороться? Будем укреплять иммунитет.

И как сказал владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, «есть предел вранья, дальше которого его уже не воспринимают — больше оно или меньше».

Творчество «УРА.РУ». Избранные заголовки

2013 год

11 октября. «…а прежний размышляет, с чего начать убийство «Областной газеты» (автор не указан);

5 декабря. «Губернатор продолжает разбор полётов. Вызван Полянин — обсудить карьерные перспективы. «Весь ноябрь «город» топтался на «области», а вы…» (автор не указан).

2014 год

9 января. «Первая медиаотставка 2014 года может дорого обойтись свердловской казне. Главный редактор «Областной газеты» оказался не так прост» (автор не указан);

14 января. «40 миллионов рублей «золотого парашюта». Банкиры, плачьте и завидуйте!» (автор не указан);

31 января. «Извиняйтесь за опалу! Полянин просит медиахолдинг» (автор не указан).

2015 год

17 февраля. «Судьба главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина решена. «Уже подписаны все официальные бумаги…» (автор: А. Варкентин);

8 сентября. «У Полянина, Левочкиной и Шеремета появился общий дом. На его открытии уже началась борьба за власть» (автор: И. Некрасов).

2016 год

29 января. «У Дынина был шанс подсидеть Стуликова и Полянина» (автор не указан);

6 июня. «Полянину предложат отставку из­за 500 рублей» (автор: В. Жуков).

2017 год

27 октября. «Полянина лишат должности за смелую статью» (автор не указан);

30 ноября. «Главная газета свердловской власти может сменить начальника» (автор:А. Ольшанников).

2018 год

7 марта. «С Поляниным творится неладное». (автор не указан);

21 марта. «Резиденция готовит увольнения редакторов госСМИ Свердловской области» (автор: А. Ольшанников);

5 апреля. «Свердловская «Областная газета» пиарит министра Лаврова и забывает губернатора Куйвашева» (автор: В. Дорофеев).

28 апреля. «Полянин ищет сохранения своего статуса у полпреда Холманских» (автор не указан);

11 мая. «Полянина почти уволили. Сказать об этом во всеуслышанье мешают обстоятельства и люди» (автор не указан);

15 июня. «Полянин ищет понимания у силовиков и юристов» (автор не указан);

24 августа. «Полянин надеется, что у Левина заберут хоть один из постов и отдадут ему» (автор не указан);

9 ноября. «От Полянина избавятся хитро» (автор не указан).

2019 год

5 января. «Главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину грозит увольнение. Судьбу топ­менеджера решит суд». (авторы: Д. Козлова, В. Карпеев);

22 февраля. «Полянин заговорил об эмиграции в диалогах с коллективом» (автор не указан);

22 марта. «Глава Союза журналистов начал искать замену руководителю «Облгазеты» (автор не указан);

29 марта. «Полянин становится неудобным даже для священнослужителей» (автор не указан);

19 апреля. «Полянин прогнулся перед полпредством, променяв губернатора…» (автор не указан);

26 апреля. «Главред «Областной газеты» пересаживается на новый автомобиль» (автор не указан);

8 мая. «Дмитрий Полянин уйдёт из «ОГ» ради православия» (автор не указан);

31 мая. «Полянин провоцирует Левина на конфликт» (автор не указан);

7 июня. «Полянин готов слить компромат на областную власть» (автор не указан);

12 июля. «Полянин избегает работы, чтобы сохраниться в должности» (автор не указан);

9 августа. «Ближайший соратник Полянина намерен сдать его властям» (автор не указан);

23 августа. «Власти вернутся к созданию медиахолдинга, чтобы уволить Полянина» (автор не указан).

СЕССИЯ 4. Саморегулирование СМИ

— Неужели журналисты ни на что не способны сами? – забросил вопрос в аудиторию в самом начале конференции исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. — Журналисты должны бороться за свои права. Если мы все будем рассказывать о лишении аккредитации наших коллег и других фактах давления…

Пока же с прискорбием надо отметить, что журналисты всё больше проигрывают блогерам и интернет-активистам. В отличие от любителей журналисты-профессионалы связаны нормами права и профессиональными стандартами. Рядовые пользователи Интернета не обременены ничем и могут писать и говорить что угодно без каких-либо ограничений со стороны закона или морали.

Информации в мире становится всё больше, но её качество падает с такой же скоростью, как увеличивается количество. Сможет ли решить эту проблему Роскомнадзор? Один, без профессионального сообщества и общественной поддержки — вряд ли.

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова обратила внимание на тенденцию, которая получает всё больше подтверждений в российских судах. Если пятнадцать лет назад основные претензии к СМИ возникали по поводу защиты чести и достоинства граждан, то теперь органы правосудия завалены исками редакций об отмене административных штрафов и ограничений, наложенных надзорным органом. Медиаюрист обозначила новый этап — переход от государственного контроля к усиленному государственному контролю. А в качестве иллюстрации привела судебную эпопею, главным актором которой оказалась снова «Областная газета». На страницах нашего издания был опубликован юмористический материал «Красной бурды» против взяточников. Пять районных судов и три областных пришлось пройти редакции, чтобы исключить сайт газеты из чёрного списка Роскомнадзора и чтобы снять запрет на юмореску, которую чиновники даже не видели.

В заключительном слове Арлем Дезир подчеркнул, что состоявшиеся дебаты были очень страстными и, по его мнению, в той же степени полезными. Насколько полезными, каждая страна региона Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе определит для себя сама. Нам продолжение таких дебатов точно не помешает.

Автор: Дмитрий Полянин

Фото: Александр Щербак / ТАСС, Алексей Кунилов