Европарламент готовит два варианта законопроекта, который обяжет технокомпании платить за выдачу новостей

Законодатели ЕС, наблюдающие за новым цифровым регулированием в Европе, хотят заставить крупные технологические компании (Google и Facebook) платить за новости. Авторы инициативы вдохновились аналогичным законопроектом в Австралии.

Два варианта законопроекта — о цифровых услугах (DSA) и о цифровых рынках (DMA) включают в себя возможность обязательного арбитража для лицензионных соглашений и требование к технологическим компаниям информировать издателей об изменениях в том, как они оценивают новостные сюжеты на своих сайтах.

Работа над законопроектами пока что находится на ранней стадии.