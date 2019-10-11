Европарламент заявил об особо опасном характере российской пропаганды

Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.

В принятой в четверг резолюции «Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы» ЕП отмечает, что число случаев дезинформации, приписанных российским источникам и задокументированных целевой группой по стратегическим коммуникациям «Восток», за год выросло более чем в два раза. С января 2019 года их зафиксировано 998, по сравнению с 434 за такой же период 2018 года.

ЕП озабочен тем фактом, что случаи иностранного вмешательства постоянно фиксируются в преддверии всех крупных национальных и общеевропейских выборов. При этом это вмешательство в значительной мере направлено на поддержку кандидатов, выступающих против ЕС. Кроме того, это вмешательство осуществляется «с экстремистских и популистских позиций, ориентированных на специфические меньшинства и ущемленные группы с более широкой целью подрыва привлекательности демократических и равноправных обществ», отмечается в резолюции.

Даже там, где законы ЕС ограничивают источники политического финансирования, организации и лица, стоящие за вмешательством, находят способы обойти их и предлагают поддержку своим союзникам путем предоставления займов через зарубежные банки, а также путем заключения договоров о купле-продаже и содействия финансовым операциям, говорится в говорится в документе Европарламента.

Европарламент «считает, что правовая основа для борьбы с гибридными угрозами, включая кибератаки и дезинформацию, должна разрабатываться как на уровне ЕС, так и на международном уровне, с тем чтобы обеспечить надежный ответ со стороны ЕС».

Он «подчеркивает необходимость поддержки и поощрения ответственной журналистики и редакторской ответственности как в традиционных, так и в новых СМИ в противостоянии непроверенной или односторонней тенденциозной информации, подрывающей доверие граждан к независимым СМИ».

Европарламент «призывает преобразовать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям «Восток» в постоянную структуру в рамках Европейской внешнеполитической службы, а также значительно увеличить финансирование и штат этой структуры.

Резолюция напоминает, что ЕС выделяет около 4,2 млн евро на поддержку свободы СМИ и журналистики расследований, включая механизм реагирования на нарушения свободы СМИ и материальную защиту журналистов.

В сентябре Оксфордский интернет-институт сообщал, что кампании по распространению дезинформации проводятся как минимум в 70 странах мира. В списке стран, в которых зафиксированы «манипуляции в соцсетях», оказались Армения, Германия, Иран, Израиль, Китай, Россия, Украина, США и Великобритания.