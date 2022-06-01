Европейский вещательный союз приостановил членство российских СМИ

Исполнительный Совет Европейского вещательного союза (ЕВС) принял решение о приостановлении членства российских ВГТРК, Первого канала и «Останкино» на неопределенный срок. Как сообщает Mediasat, об этом говорится в официальном заявлении Секретаря руководящих органов EBU Эрика Кэмпбелла, направленном членам-вещателям Союза.

«Совет единогласно решил немедленно приостановить членство трех российских участников ЕВС на неопределенный срок, который Исполнительный Совет будет регулярно пересматривать», — говорится в заявлении.

Российские вещатели смогут подать апелляцию на это решение в соответствии с уставом ЕВС, однако приостановка останется в силе до окончательного решения по какой-либо апелляции.