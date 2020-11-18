Евросоюз планирует выделить финансирование для поддержки независимых СМИ и цифровых изданий Беларуси

Европейский союз намерен профинансировать организации гражданского общества и активистов в Белоруссии, включая участников массовых протестов. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Новый долгосрочный проект, на который планируется выделить €24 млн, предполагает также помощь «независимым» СМИ и блогерам, студентам и молодым специалистам.

Брюссель намерен запустить долгосрочный проект, рассчитанный на пять лет. Денежные средства будут реализованы через гранты.