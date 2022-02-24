Евросоюз ввел санкции против главреда RT Маргариты Симоньян, ведущего Владимира Соловьева и «Агентства интернет-исследований»

Евросоюз ввёл ограничительные меры против российских корпораций и юрлиц. В списке оказались сотрудники прокремлёвских СМИ. Соответствующее постановление о санкциях опубликовано в Официальном журнале ЕС ночью со среды на четверг.

Кто оказался под санкциями ЕС?

• Чиновники: официальный представитель МИД Мария Захарова, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

• Военные: главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий ВВС Сергей Дронов.

• Родственники ранее попавших под санкции: мать и супруга петербургского бизнесмена (известного как «повар Путина») Евгения Пригожина Виолетта и Любовь, сын главы ФСБ Денис Бортников.

• Главы банков и корпораций: президент ВТБ Андрей Костин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

• Сотрудники СМИ: глава RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава News Front Константин Кнырик.

• Парламентарии: сенатор Алексей Пушков, депутат Госдумы Петр Толстой.

• Юрлица: Агентство интернет-исследований (известно как петербургская «Фабрика троллей»), Банк «Россия», Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ.

Санкции против «Агентства интернет-исследований», как отмечается в документе, вводятся из-за «распространения дезинформации о ситуации в Украине»

Накануне стало известно, что Евросоюз принял пакет санкций против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за обращение к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, а также против 27 российских физических лиц и организаций, которые «сыграли роль в угрозе целостности Украины».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день Совет Федерации дал согласие президенту на использование Вооруженных сил РФ на территории республик. Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.