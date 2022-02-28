Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории

Главы МИД Евросоюза договорились запретить вещание телеканалов RT и Sputnik на территории Евросоюза. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе», — заявил Боррель.

Отмечается, что теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.