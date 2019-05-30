Под флагом газеты к Северному полюсу

Возможно, сейчас этот факт и не кажется удивительным. Мы уже привыкли и не к таким чудесам. Но тогда это была сенсация мирового уровня. Достаточно сказать, что участников экспедиции пригласили в Лондон на церемонию вручения престижной международной награды «За мужество в спорте», причем в пору, когда наша страна была подвергнута суровым санкциям, фактически со всех сторон заблокирована — за ее военное вторжение в Афганистан.

Предыстория такова. В 1970-м году к нам в отдел спорта «КП» пришел энергичный молодой человек, доцент Московского института стали и сплавов по имени Дима Шпаро и стал рассказывать о том, как он с товарищами на лыжах дошел до островов «Комсомольской правды», а эти острова, кто не знает, находятся в Карском море, до них и на самолете долететь — проблема. Мы напечатали в газете заметку об этом путешествии, а Дима на торжественном вечере по поводу 45-летия газеты вручил главному редактору камни с «братских» островов.

Однако этим дело не кончилось. Шпаро стал наведываться на Шестой этаж чуть ли не каждый день, приучая нас к мысли, что надо создать при газете свою полярную экспедицию, а ее главной целью будет покорение Северного полюса.

Конечно, благоразумные люди, услышав такое, крутили пальцем у виска: сумасшедший — что с него взять? Но ведь это была «Комсомолка», газета, которая всегда поддерживала самые смелые, самые фантастические проекты. А руководил ею Борис Панкин, который сам прошел на Этаже путь от стажера до Главного, то есть плотно впитал тот дух дерзания.

Там все совпало: правильная «крыша», умный редактор, красивая идея и очень пробивной человек-таран по имени Дима Шпаро.

Идея была настолько завораживающей, что я потерял сон и покой, тоже захотев стать членом этой команды и дотопать до вершины планеты. Но Дима меня осадил: нам нужны люди с определенными навыками — штурман, врач, радист… А как раз вакансия радиста и была свободной. И я — наивный, юный, бесшабашный — пообещал овладеть навыками радиодела к весне 1971 года, то есть к моменту старта первого маршрута группы в ее новом статусе — экспедиции «Комсомольской правды».