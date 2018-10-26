К медиахолдингу «Эксперт» подали иск о банкротстве

Транскапиталбанк потребовал признать банкротом АО «Группа Эксперт» — структуру медиахолдинга, издающую журналы «Эксперт» и «Российский репортер». Это следует из судебной базы данных.

22 октября состоится первое заседание. Как сообщил РБК руководитель юридического департамента «Эксперта» Александр Попцов, в этот день суд лишь изучит обоснованность заявления о признании должника банкротом. От дальнейших комментариев он отказался.

В Транскапиталбанке не прокомментировали поданное заявление.

Заявления о банкротстве медиахолдинга планируют подать также АО «ПК «Пушкинская площадь» и два физических лица.

Транскапиталбанк ранее выиграл у медиахолдинга два суда — на 20 и 15 млн руб. По первому иску суд постановил взыскать в пользу кредитной организации 1,42 % акций, а по второму — более 1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 год — они находились в залоге у банка.

Источник и иллюстрация: Ведомости