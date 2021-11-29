Симпатичные чудовища и новостной фастфуд: о чем говорили на Publishing Expo

О будущем

Заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камилла Нигматуллина рассказала о том, как печатная пресса освещается в научных исследованиях. Отметив, что про влияние пандемии ученым писать все еще интереснее, она выделила позитивные моменты для будущего печати:

1. Во многих регионах печать — единственный источник информации.

2. С пандемией пришли «цифровая усталость» и потребность в медиа, которым можно довериться.

3. Высокий кредит доверия к печати.

4. Повышение интереса (в том числе рекламодателей) к бесплатным газетам; как следствие, рост тиражей.

5. Цифровые доходы могут быть использованы для поддержки печати и повышения ее прибыльности.

К направлениям, которые так и останутся актуальны на бумаге, отнесли: корпоративную прессу, премиальный сегмент, контент, рассчитанный на визуализацию, а также литературу и поэзию, репринты.

Возродившийся из пандемии

О том, как, невзирая на коронавирус, можно перезапустить дорогостоящий медиапродукт, рассказал издатель журнала «Компания» Денис Прокопенко. Единственным способом вернуть издание на рынок стал его переход в новую премиальную нишу. Помимо формата изменился и канал распространения: с киосков на бизнес-залы, джеты и гостиницы. Также издатель отметил две тенденции возвращения аудитории к печати:

1. Потребитель устал быть «интернет-серфером», ему нужна передышка от непрекращающегося потока контента. Премиальное издание, в свою очередь, создает ощущение сопричастности и дает возможность «затормозить» на прочитанном.

2. Крупные бизнес-структуры постепенно понимают, что через этот сегмент можно выйти на контакт с люксовой аудиторией. Наглядный пример: журнал Forbes.

От общего к частному

Шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов согласился с тем, что в современном интернет-пространстве читатель вынужден постоянно выбирать информацию из нескончаемого потока контента. Через какое-то время неизбежно возникает желание, чтобы это сделал кто-то другой.

По этой причине печатная версия «Комсомольской правды» представляет собой своеобразный дайджест статей, отобранных из наиболее востребованных материалов сайта.

Евгений Сазонов: «Сайт — это симпатичное чудовище, которое будет кушать все, что ты ему ни дашь».

Помощь извне дает читателю возможность отдохнуть и осмыслить прочитанное.

СМИ vs «Дзен»

Индира Кодзасова: «Веселое чудовище для всех медиа в России — это «Яндекс.Дзен».

В своем выступлении директор по контенту «Яндекс.Дзен» Ринат Низамов отметил, что для платформы медиа являются не конкурентами, а партнерами. Таким образом, «конфликт» между СМИ и «Дзеном» можно решить, наладив взаимодействие и совместную работу. В противном случае редакции не смогут конкурировать с блогерами и другими авторами, работающими с аудиторией напрямую. Несмотря на более качественный и верифицированный контент.

Неготовность пользователей «Дзена» выходить из удобной среды на сайты СМИ обусловлена обилием рекламных баннеров и кликбейтами. По мнению Рината Низамова, изданиям следует делать меньший акцент на переходы по ссылкам и сконцентрироваться на реализации внутри платформы.

То, что мертво, умереть не может

Говоря о будущем печатной прессы, редакционный директор сетевых проектов медиахолдинга «Сибфм-групп» Кирилл Полиенко отмерил ей еще 30—40 лет. Он объяснил это тем, что людям, читавшим газеты большую часть своей жизни и признающим их авторитет, сейчас около 40 лет. Последующие поколения, по его мнению, в печати заинтересованы уже не будут.

Похожей позиции придерживается и Денис Прокопенко. Он отметил, что средний возраст людей, «принимающих решения в бизнесе», составляет 50 лет. Таким образом, уже через десятилетие произойдет «поколенческий транзит» и на их место придут молодые люди, не готовые читать бизнес-журналы.

И все-таки спикеры редакторского блока не стали окончательно хоронить печатную прессу:

Евгений Сазонов: «Каждые 4-5 лет говорят, что печатная пресса исчезнет».

Индира Кодзасова: «Печатка прекрасно «умирает» уже 20 лет».

Убийцы новостей

«Потребление все больше ускоряется, если говорить о соцсетях, — рассказывает главный редактор Woman.ru Ольга Воронцева. — И первая информация до нас чаще доходит не из первоисточника, а откуда-то еще».

По мнению спикера, соцсети предоставляют читателю новостной «фастфуд». Если пользователя интересует только сама новость, то дальше заголовка из рассылки он не пойдет. Это делает соцсети, непрерывно поставляющие «суррогат» контента, по-своему опасными для СМИ. По этой же причине появляется необходимость в переработке и сжатии материалов.

Кирилл Полиенко не во всем согласился с Ольгой Воронцевой:

«Дать событие одной строкой — это не новость».

Чтобы узнать детали произошедшего, считает редакционный директор сетевых проектов медиахолдинга «Сибфм-групп», одного заголовка мало. Он также отметил, что соцсети дают информацию нескончаемым потоком. А потребителю «не платят, чтобы он читал и отбирал новости из десятков источников». Поэтому, если он заинтересован в анализе событий, ему прямая дорога на сайты.

По мнению Кирилла Полиенко, ограничительные меры представляют куда большую угрозу для СМИ, чем блогеры, гибель отдельных форматов или перенасыщение пользователя информацией.

«Медиа уже не могут ждать, пока их уравняют с блогерами, потому что они физически не смогут существовать», — утверждает спикер. Увеличение давления на прессу и новые штрафы усложняют существование изданий и нуждаются в большем внимании.