Программа XIV профессионального форума Publishing Expo

Теги: 
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ГИПП
СППИ
Ноя 2, 2018

XIV ежегодный профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка» пройдет 8 ноября в отеле «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9). Организатор — Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В рамках Форума состоятся две сессии: «Издательская отрасль: новые рубежи» и «Реклама и медиабизнес в цифровой среде».

 

Сессия «Издательская отрасль: новые рубежи» 

•   Сергей Моисеев, президент СППИ (ГИПП): Пресса сегодня — не только бумага. Тенденции и перспективы. 

•   Марина Лучина, руководитель сектора исследований прессы Mediascope: Исследования прессы: итоги и перспективы развития. 

•   Наталья Новоселова, пресс-секретарь исследовательской компании Magram: Тренды медиапотребления поколений Y и Z. 

•   Ольга Гутрова, руководитель службы маркетинга Magtoapp Inc. (мобильные разработки): Переход в цифровое пространство. Обобщая опыт 1000 издательств. 

•   Иван Шмытков, директор по развитию сервиса giraff.io: Рекомендательный сервис как способ вовлечения и удержания читателя. 

•   Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии ИД «Коммерсант»: Кросс-медийные возможности традиционного издателя. 

 

Сессия «Реклама и медиабизнес в цифровой среде 

•   Максим Сычев, директор по развитию Рекламного альянса издателей (РАИ): Рекламный альянс издателей – новые возможности для digital-рекламы в России. 

•   Юрий Фриштер, генеральный директор компании Natimatiсa: Что издатели знают о читателях? Данные – новые возможности. 

•   Фиона МакКинон (Fiona McKinnon), управляющий директор альянса Pangea: Сотрудничество премиум-издателей на рынке цифровой рекламы Великобритании. 

•   Виктор Саксон, заместитель исполнительного директора Rambler&Co: Новая модель медиапотребления – новая идеология для издателя. 

•   Жером Бутейе (Jérôme Bouteiller), редакционный директор Ассоциации мобильного маркетинга Франции: Мобильный маркетинг для паблишеров. Мировые тренды. 

•   Степан Еремин, генеральный директор компании «ДиректАдверт»: Мобильные возможности для российских издателей. 

 

Также в этот день, посвященный 20-летию Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):

Итоговая отраслевая конференция СППИ (ГИПП) «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати»;

Круглый стол «НКО и СМИ: эффективное взаимодействие». 

Скачать подробную программу медиадня.

 

Регистрация:

В честь 20-летия ГИПП участие во всех мероприятиях медиадня бесплатное.

Требуется предварительная регистрация! Зарегистрироваться можно по ссылке.

 

Место проведения мероприятия: 

Москва, отель "Аэростар" (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9).

Начало работы форума Publishing Expo  —  в 11.00 (регистрация с 10.00).

Начало работы итоговой конференции — в 15.00 (регистрация с 14.00). 

Начало работы круглого стола — в 14.30 (регистрация с 13.30).

 

Информационные партнеры:

•   «Российская газета»

•   Журнал «Стратегия»

•   ИД «Собеседник»

•   Радио «Комсомольская правда»

Источник: ГИПП
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