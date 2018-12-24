Неизвестные прислали отрезанную человеческую голову в редакцию газеты в Мексике

Отрезанную человеческую голову оставили у здания мексиканского издания Expreso в городе Сьюдад-Виктория. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Diario Contraste.

Посылку обнаружили на парковке здания редакции в контейнере для льда. Вместе с ней было письмо с угрозами в адрес работников издания и остальных журналистов города.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские и следователи. Личность погибшего попытаются установить судебно-медицинские эксперты.

Шесть лет назад на парковке, где была найдена коробка, неизвестные взорвали припаркованный автомобиль.

Согласно подсчетам организации «Репортеры без границ», Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2018 год. При этом страна является единственной из списка, где не происходит вооруженный конфликт.

Фото: diariocontraste.com