Дизайнеры и фотографы — источники дополнительного дохода редакции

КАЛЕНДАРИ. Первое, что практически всегда приходит в голову редакционным менеджерам при поиске новых источников дохода, — выпуск календарей (настенных и перекидных). Why not? Правда, эпоха настенных простыней второго формата с кустодиевскими барышнями осталась уже в прошлом, там же, где и остались канцелярские кнопки. А вот перекидные еще не выброшены. Места занимают мало, не привлекают к себе большого внимания — до сих пор вполне себе функциональная вещь. Причем в любом варианте — и в настенном, и в настольном.

Главное, что основной доход в редакционной полиграфии дает не продажа готовой продукции, то есть не реализация самих календарей, а реклама на них.

ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ. И опять же совершенно забытый сервис. Казалось бы, время всех этих «желтых страниц» безвозвратно сгинуло. Но региональные редакции опровергают эту надуманную аксиому. В интернете достаточно плотно представлены систематизированные данные по контактам тех или иных служб и отраслей. Но, как правило, только в крупных центрах (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники). А попробуйте найти подробный справочник телефонов и других контактов в маленьких регионах. За редким исключением вы эту информацию найти не сможете. И скорее всего, чтобы получить полную картину по всем нужным вам службам или отраслям, вам придется открыть не один десяток вкладок в вашем браузере. Куда проще воспользоваться старым понятным способом — открыть бумажный справочник. Разумеется, сбор информации в такой справочник — это большая работа. Ведь у каждого абонента (фирма, больница или какая-нибудь муниципальная служба) необходимо брать разрешение на публикацию их данных. Но работа эта выделки стоит.

