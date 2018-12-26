Дизайнеры и фотографы — источники дополнительного дохода редакции

Свои пять копеек в «левые» доходы редакции вполне могут принести и ее дизайнеры с фотографами
КАЛЕНДАРИ. Первое, что практически всегда приходит в голову редакционным менеджерам при поиске новых источников дохода, — выпуск календарей (настенных и перекидных). Why not? Правда, эпоха настенных простыней второго формата с кустодиевскими барышнями осталась уже в прошлом, там же, где и остались канцелярские кнопки. А вот перекидные еще не выброшены. Места занимают мало, не привлекают к себе большого внимания — до сих пор вполне себе функциональная вещь. Причем в любом варианте — и в настенном, и в настольном.
Главное, что основной доход в редакционной полиграфии дает не продажа готовой продукции, то есть не реализация самих календарей, а реклама на них.
ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ. И опять же совершенно забытый сервис. Казалось бы, время всех этих «желтых страниц» безвозвратно сгинуло. Но региональные редакции опровергают эту надуманную аксиому. В интернете достаточно плотно представлены систематизированные данные по контактам тех или иных служб и отраслей. Но, как правило, только в крупных центрах (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники). А попробуйте найти подробный справочник телефонов и других контактов в маленьких регионах. За редким исключением вы эту информацию найти не сможете. И скорее всего, чтобы получить полную картину по всем нужным вам службам или отраслям, вам придется открыть не один десяток вкладок в вашем браузере. Куда проще воспользоваться старым понятным способом — открыть бумажный справочник. Разумеется, сбор информации в такой справочник — это большая работа. Ведь у каждого абонента (фирма, больница или какая-нибудь муниципальная служба) необходимо брать разрешение на публикацию их данных. Но работа эта выделки стоит.
Так, по словам директора газеты «Парма-Новости» из маленького коми-пермяцкого города Кудымкар Яны Яновской, издание одного полноцветного телефонного справочника им приносит около 150 тысяч рублей чистой прибыли. «Каждый год выпускать смысла нет, ведь новых фирм в небольшом регионе появляется не так много, и прежние номера телефонов не теряют актуальности, — говорит она. — Поэтому издаем справочник не чаще одного раза в два года. Примерные затраты на его выпуск — около 150 тысяч. Доход — около 300 тысяч. Основная трудность — это сбор самой базы. Все остальное достаточно легко решаемо». Рекламодатели намного охотнее идут на публикацию уже из-за того, что справочник всегда будет востребован. Плюс ко всему — это четкое позиционирование (тематическая реклама в нужном тематическом разделе). Скажем, реклама какой-нибудь небольшой стоматологической клиники в разделе «Стоматологические услуги» — это самое настоящее точечное бомбометание. Заболел зуб, открыл справочник, увидел рекламу — позвонил.
СТРАННЫЙ ФЕНОМЕН ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА. Казалось бы, пережиток эпохи. Но до сих пор пользуется спросом. И не только у потребителей, но и у рекламодателей. Что и подтверждает опыт редакции газеты «Парма‑Новости» из Пермского края, зарабатывающей на издании своих «Желтых страничек» приличные деньги.
Другая полиграфия и печати со штампами. Тут, собственно, и так все ясно. Все ваши потенциальные клиенты в каком-нибудь Кинеле или Заводоуковске вынуждены ехать за всем этим в областные центры. Так почему бы вам не прекратить эту совершенно неудобную практику и направить их дорогу к вам? Деньги небольшие, зато «регулярные».
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» из города Ревда Свердловской области — одна из немногих региональных редакций, которая все время пробует диверсифицировать свои доходы.
По словам главного редактора газеты Валентины Пермяковой, основные усилия, кроме основного издания, уходят на сайт, социальные сети и различные интернет‑проекты с нативной рекламой. Потому что львиная часть дополнительных доходов идет оттуда. Раньше издавали два глянцевых журнала («Лимон» и «Витамин роста») и справочник абитуриента, но их выпуск из‑за низкой доходности прекратили. На плаву осталась лишь бесплатная рекламная газета «Штука» с дайджестом отредактированных областных и местных новостей, программой телепередач и различными справочными материалами. Себестоимость «бесплатки» плевая (рерайт, верстка и типографские расходы), и приносит она редакции около 40 тысяч рублей в неделю.
СНИМИ МЕНЯ, ФОТОГРАФ
ФОТО С ОБЕЗЬЯНКОЙ. Даже фотографы могут быть источником дохода для редакций. Конечно же, по своей прямой специальности. Во-первых, не «к столу» будет сказано, — фотосъемкой свадеб и других торжеств. А почему бы нет? Тем паче, что ваши фотографы и без вас наверняка этим занимаются, выцепляя случайные заказы от знакомых и через третьи руки. Что может помешать редакции проговорить с фотографом его процент и дать постоянную рекламу фотоуслуг у себя в газете.
ФОТОЖУРНАЛИСТИКА. А вот тут уже сложнее. Не так много заказов и не так много денег. Вернее, денег на один раз сводить девушку в ресторан. Зато это действительно, что называется, настоящая профессиональная работа. Речь о репортажной съемке для федеральных новостных агентств. В стране сейчас два больших «игрока», которые принимают региональную съемку, — это «Россия Сегодня» (бывшее агентство «РИА Новости») и ИТАР-ТАСС. Если в крупных городах (в тех же миллионниках и столицах регионов) у них, как правило, есть штатные или внештатные фотографы, то в небольших регионах — никого. Но это не значит, что съемка событий из такой глубинки им не нужна. Тем более что иногда там происходят события, которые нужны на новостную ленту немедленно (да возьмите ту же Керчь). В глубинке, особенно в национальной территории, зачастую бывают свои знаковые события, о которых житель «среднего пояса» даже не догадывается. И поэтому фотосъемка этих событий — тоже востребованный жанр для агентств.
Типичный фотосюжет на новостной фотоленте агентства «Россия Сегодня» — краткая фотоистория из марийской глубинки про ежегодное Всемарийское моление.
«Надо понимать, что съемка для агентств — это по большому счету работа не для себя, а на себя, — говорит петербургский фотограф Сергей Ермохин. — Денег там не так много. Условно, за одну съемку для ленты новостей платят 2-2,5 тысячи рублей. Плюс требования к фотографиям соответствующие. Конечно, это должна быть качественная съемка. Помимо качества самой съемки, ко всем снимкам должен идти сопровождающий текст — «Что? Кто? Где? Когда?». Если вы снимаете событие, то кадры должны быть по характеру документальными, без фотографических трюков».
Если в «Россия Сегодня» вам придется пробиваться в нужный отдел через секретариат, то в ИТАР‑ТАСС ситуация проще — достаточно зайти на фо‑ тосайт агентства tassphoto.com, в нем перейти на вкладку «О компании», где и прописаны критерии сотрудничества.