Одна из крупнейших газетных типографий «Экстра М» закрывается из-за долгов в 2,5 млрд рублей

Типография «Экстра М» предупредила своих клиентов, что с начала 2019 года прекратит работу. Теперь издания вынуждены срочно искать другие типографии, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких издательств.

«Экстра-М» печатала ряд крупных российских газет, в том числе «Ведомости», «Российская газета», «Культура», «Правда», «Гудок» и московская Metro. Типография принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву, кредитором «Экстра-М» выступал этот же банк.

Весной этого года был начат процесс ликвидации АО «Полиграфический комплекс «Экстра М», а летом типографию признали банкротом. Долг типографии перед банками издание оценивает в 2,6 млрд рублей — этот долг был передан из ПСБ в АвтоВАЗбанк, который попал под санацию Промсвязьбанка и в итоге вошел в фонд консолидации банковского сектора. В прошлом году типография получила убыток в 273 млн рублей.

Фото: shutterstock.com