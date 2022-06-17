Ежемесячная аудитория Rutube достигла 25 млн пользователей

Средняя ежемесячная аудитория видеосервиса Rutube достигла 25 млн пользователей, по подсчетам Mediascope. Об этом сообщил Александр Жаров, глава «Газпром-медиа» во время секции «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета» на ПМЭФ-2022.

По словам топ-менеджера, Rutube несомненно стал бенефициаром ухода иностранных сервисов из России. В апреле аудитория сервиса составляла 16,4 млн пользователей по данным Mediascope. Суточный охват в марте—апреле достигал 1,3 млн пользователей.

9 мая видеосервис сообщил, что его взломали хакеры. Платформа назвала атаку самой мощной за всю историю существования видеосервиса. Сервис возобновил работу в ограниченном режиме только 11 мая. К восстановлению видеохостинга была привлечена компания Positive Technologies. Тогда сообщалось, что хакеры оставили в Rutube «закладки», которые приходилось устранять вручную.

16 июня, глава Positive Technologies Денис Баранов рассказал на ПМЭФ, что сервис был взломан еще в марте этого года. «В районе марта компанию поломали. Причем ломали не внутреннюю структуру, а внешнюю. В течение нескольких месяцев атака развивалась. К 9 мая был написан конкретный скрипт», — уточнил он.