Facebook будет платить Reuters за фактчекинг

Reuters уже организовала отдельную команду редакторов (4 человека) и запустила блог, где и анонсировала проект Reuters Fact Check.

На деньги Facebook Reuters будет проверять фото и видео, загружаемое пользователями и редакторами новостных страницам. Для этого у редакторов будет специальный алгоритм действий.

Весь разбор фейков будет публиковаться в блоге Fact Check. И на основе этой информации соцсеть будет помечать материалы как фейки и деприоретизировать посты в новостной ленте, чтобы снизить охват.