Facebook будет помечать рекламу от государственных медиа в лентах. Летом соцсеть запретит любую рекламу от этих организаций с таргетом на аудиторию жителей США. Так, будеи заблокирована реклама от российского Sputnik, иранского информационного агентства Tasnim и китайская «Народная ежедневная газета».

Натаниэль Глейхер, глава политики безопасности Facebook, говорит, что примеров того, как иностранные правительства используют рекламу для продвижения манипулятивного контента для американских пользователей, пока немного, а платформа действия, предпринимаемые платформой — меры предосторожности перед выборами 2020 года.