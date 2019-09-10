Facebook, Google и несколько крупных издательств объявили о партнерстве по противодействию фейковым новостям

Теги: 
фейки
Facebook
Google
Сен 10, 2019

Сразу несколько крупных издателей, а также Facebook и Google объявили об очередном партнёрстве по противодействию фейковым новостям.

Вместе они собираются создать систему раннего предупреждения фейков на время выборов или других важных событиях, а также программу онлайн-обучения и доступ различным ресурсам.

Система раннего предупреждения является собой фатически системой коммуникации, в которой издания смогут оперативно передавать друг другу информацию при обнаружении и опровержении фейка.

Источник: MediaMedia.me
Вернуться назад

Вам будет интересно: