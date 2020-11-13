Facebook и Google продлили запрет на политическую рекламу

Facebook и Google негласно продлили в своих сервисах запрет на политическую рекламу, который планировалось снять через неделю после выборов в США, сообщает Financial Times.

Facebook разослал письма своим рекламодателям, в которых сообщил о продлении запрета еще на месяц. Соцсеть отмечает, что это «сделано в качестве меры предосторожности», чтобы не подогревать почву для «возможных беспорядков» после прошедших президентских выборов в США. В письме говорится, что хотя многочисленные источники уже объявили победителя президентских выборов, необходимо предотвратить путаницу или злоупотребления на платформе.

Google также сообщил, что в интернет-сервисах продолжает действовать запрет, когда именно он может быть снят, в компании не уточнили.

Facebook в сентябре анонсировал временный запрет на предвыборную и политическую рекламу на своих площадках — ограничения начали действовать за неделю до дня выборов, 3 ноября. Google также проинформировал своих рекламодателей, что не будет показывать политическую рекламу после закрытия избирательных участков в день голосования.