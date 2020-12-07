Facebook и Instagram будут удалять фейки о вакцинах против коронавируса

Соцсеть Facebook и принадлежащая ей соцсеть Instagram приняли решение удалять публикации, содержащие дезинформацию о вакцинах от COVID-19. Об этом компания рассказала в официальном блоге.

«Учитывая недавние новости о том, что вакцины против COVID-19 скоро будут выпущены по всему миру, в ближайшие недели мы начнем удалять ложные утверждения, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения», — говорится в заявлении компании.

Например, будут удаляться утверждения о том, что вакцины COVID-19 содержат микрочипы или что-либо еще, чего нет в официальном списке ингредиентов вакцины. «Мы не сможем начать применять эту политику в одночасье. Поскольку факты о вакцинах будут добавляться, мы будем регулярно обновлять фразы, которые удаляем», — отмечают в Facebook.

Ранее Facebook запретил публиковать рекламные объявления с призывами отказаться от вакцинации. Они будут отклонены только в том случае, если содержат открытую агитацию против. Посты, в которых содержатся призывы за или против какой-либо государственной политики в отношении вакцин, ограничения не затрагивают.