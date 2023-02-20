Facebook* и Instagram* добавили услугу платной верификации

В социальных сетях корпорации Meta** Facebook* и Instagram* со следующей недели появится знак, подтверждающий подлинность профиля. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг.

Такие значки будут называться Meta** Verified — они укажут на то, что владелец профиля подтвердил свою учетную запись с помощью удостоверения личности и теперь имеет дополнительную защиту от фейковых аккаунтов. Кроме того, он имеет приоритетное право обратиться в службу поддержки соцсети.

Для десктопной версии стоимость подписки составит $11,99, а для платформы iOS — $14,99 в месяц, уточнил Цукерберг.

Сначала услуга будет доступна только пользователям из Австралии и Новой Зеландии, затем перечень стран будет расширяться.

Ранее синие галочки для верификации официальных профилей появились и в Twitter***. Такая метка должна показывать, что аккаунт официальный. Однако, вскоре после введения этой услуги голубые галочки начали покупать пародийные и фейковые аккаунты. В результате Маск был вынужден был перезапустить систему платной верификации. В соцсети она стоит $8 в месяц.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

** Компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ

*** Заблокирован на территории РФ