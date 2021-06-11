Facebook и Telegram оштрафованы на 17 и 10 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал соцсеть Facebook и мессенджер Telegram виновными в неудалении противоправного контента и назначил им штрафы в 17 млн и 10 млн рублей соответственно.

Ранее Мировой суд Таганского района назначил Facebook штраф в размере 26 млн рублей. Компания была признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Telegram тоже штрафовали на 5 млн рублей за два аналогичных правонарушения, выразившихся в неудалении контента с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января.

В Роскомнадзоре сообщали, что с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.