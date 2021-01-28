Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

«Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности», — отметили представители Пригожина.

В пресс-службе уточнили, что считают блокировку реакцией на комментарий Пригожина о том, что «президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров».