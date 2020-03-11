Facebook и «ВКонтакте» удалили фейки о коронавирусе в России

Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили со своих площадок недостоверную информацию о распространении коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе Роскомнадзора.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — отметили в пресс-службе.

4 марта Роскомнадзор сообщал, что по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к сайтам и страницам в соцсетях, на которых размещается недостоверная информация про коронавирус:

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в ВКонтакте и сети Фейсбук, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. <…> В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдера.

В пресс-службе «ВКонтакте» тогда сообщали, что компания оперативно реагирует «на сигналы пользователей и регуляторов».

Представитель Facebook тогда не комментировал сообщение регулятора, но до этого соцсеть ужесточила правила размещения рекламы для борьбы с паникой и распространением дезинформации о коронавирусе, писал портал Business Insider.

Исследовательская компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберпреступлений, тогда также сообщала, что выявила и передала в правоохранительные органы данные об аккаунтах, используемых для распространения фейковой информации о коронавирусе.

В компании подчеркивали, что обнаруженные аккаунты были ориентированы на активное распространение конкретной фейковой информации, хотя некоторые из них были созданы несколько лет назад. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, сообщал представитель Group-IB.