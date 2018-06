Facebook стал выпускать бумажный журнал

Первое печатное издание Facebook получило название Grow. В начале июня этот деловой ежеквартальный журнал появился в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и некоторых других местах сбора состоятельной публики Лондона.

На черно-белой обложке первого номера журнала изображен Оскар Олссон, креативный директор бренда для миллениалов /Nyden (H&M).

When the world’s biggest social media platform wants to associate its brand with credibility, it launches a print magazine w/ massive display bookshelves at LHR first class lounge. But wait! isn’t print dead? Didn’t Facebook kill it off? #facebook #fipp #wanifra #print #inma pic.twitter.com/OqwFI9Cz9R

— JuanSenor-Innovation (@JuanSenor) 3 июня 2018 г.