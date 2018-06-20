Facebook стал выпускать бумажный журнал

Июн 20, 2018

Первое печатное издание Facebook получило название Grow. В начале июня этот деловой ежеквартальный журнал появился в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и некоторых других местах сбора состоятельной публики Лондона. 

На черно-белой обложке первого номера журнала изображен Оскар Олссон, креативный директор бренда для миллениалов /Nyden (H&M).

Никола Мендельсон, вице-президент Facebook в Европе, Ближнем Востоке и Африке утверждает, что идея выпуска журнала родилась около полугода назад во время конференции, проведенной Facebook в отеле Soho Farmhouse в Оксфордшире. Журнал, поясняет Мендельсон, посвящен нишевым брендам — «одной из самых интересных бизнес-историй последних двух лет».

Информация о финансировании издания, тираже, распространении, целевой аудитории и редакционной политике пока не разглашается.

Grow также существует в цифровом формате. Почитать его можно здесь

Источник: ГИПП
Иллюстрация: facebook.com/business/m/grow
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