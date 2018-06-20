Facebook стал выпускать бумажный журнал

Первое печатное издание Facebook получило название Grow. В начале июня этот деловой ежеквартальный журнал появился в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и некоторых других местах сбора состоятельной публики Лондона.

На черно-белой обложке первого номера журнала изображен Оскар Олссон, креативный директор бренда для миллениалов /Nyden (H&M).

When the world’s biggest social media platform wants to associate its brand with credibility, it launches a print magazine w/ massive display bookshelves at LHR first class lounge. But wait! isn’t print dead? Didn’t Facebook kill it off? #facebook #fipp #wanifra #print #inma pic.twitter.com/OqwFI9Cz9R — JuanSenor-Innovation (@JuanSenor) 3 июня 2018 г.

Никола Мендельсон, вице-президент Facebook в Европе, Ближнем Востоке и Африке утверждает, что идея выпуска журнала родилась около полугода назад во время конференции, проведенной Facebook в отеле Soho Farmhouse в Оксфордшире. Журнал, поясняет Мендельсон, посвящен нишевым брендам — «одной из самых интересных бизнес-историй последних двух лет».

Информация о финансировании издания, тираже, распространении, целевой аудитории и редакционной политике пока не разглашается.

Grow также существует в цифровом формате. Почитать его можно здесь

Иллюстрация: facebook.com/business/m/grow