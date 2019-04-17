Facebook может объединить новостную ленту и Stories

Социальная сеть Facebook тестирует новый способ навигации в ленте новостей. Об этом пишет порталTechCrunch со ссылкой на блогера Джейн Манчунь Вон, которая первой заметила новый интерфейс.

Речь идет о горизонтальном способе прокрутки ленты новостей. При двойном щелчке пальцем по заголовку поста в новостной ленте (или по пространству рядом) пользователь сможет увидеть полноэкранную версию поста. А если провести по нему пальцем влево, можно пролистать дальше — тут будут совмещены посты из новостной ленты, Stories, а также рекламные объявления из обоих разделов.

Новый интерфейс был замечен в невыпущенной версии Facebook для Android. Тестирование пока идет в закрытом режиме, подтвердили в соцсети. В компании пояснили, что для принятия решения об официальном запуске потребуется больше тестов.