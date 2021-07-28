Facebook начал создание «Метавселенной»

Социальная сеть Facebook объявила о начале создания «Метавселенной». Марк Цукерберг, основатель компании утверждает, что на это уйдет примерно пять лет. Также по его словам, «метавселенная» будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях. На данный момент набирается соответствующая команда разработчиков, которые занимаются проектами виртуальной реальности и дополненной реальности. Об это сообщил Эндрю Босворт, ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook.

Особенность «Метавселенной» в том, что для пользователей станет возможным ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства. Также Босворт отметил, что «Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления». «Но для полного видения метавселенной нам нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую», — заметил вице-президент.

Новую группу разработчиков возглавит руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

На данный момент технологии виртуальной и дополненной реальности разрабатываются в Apple, Google, Amazon и Microsoft.