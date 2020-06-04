Facebook начала тестирование сервиса email-рассылок

Facebook сообщила о начале тестирования сервиса почтовой рассылки для страниц малого и среднего бизнеса, пишет AdWeek. Пока нововведение проверяется на небольшом количестве бизнес-страниц.

Новые инструменты позволят предпринимателям создавать списки контактов электронной почты по отдельности или загружать их из электронных таблиц, а потом составлять и отправлять письма через платформу социальной сети. С сервисами можно ознакомиться в специальной вкладке в папке «Входящие».

Представитель Facebook заявил, что сервисы позволят малым и средним компаниям уведомлять клиентов об изменениях в порядке предоставления услуг, а также отправлять им отчеты о проделанных операциях.