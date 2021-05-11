Facebook начнет просить прочитать материал перед репостом

Социальная сеть Facebook будет предлагать пользователям, которые собираются поделиться постом со ссылкой на новости, прочесть статью, если они еще не открывали материал. Об этом компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Всплывающее окно будет носить рекомендательный характер и не помешает поделиться статьей. Тем не менее нововведение призвано помочь людям быть более осведомленными в материалах, которыми они делятся. Из-за громких заголовков без прочтения полной статьи пользователи могут неправильно интерпретировать содержание материала. Тестирование функции будет проводиться среди 6% пользователей Android-версии Facebook по всему миру.