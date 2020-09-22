Facebook начнет защищать авторские права на изображения

Facebook представила инструмент для защиты изображений Rights Manager. Создатели контента смогут лучше контролировать использование их работ в соцсети и Instagram. Об этом говорится в блоге компании.

Чтобы получить доступ Rights Manager, администратор страницы может подать заявку на защиту материалов. Rights Manager использует технологию сопоставления изображений. В случае если алгоритмы найдут совпадения, система пришлет правообладателям уведомления об использовании фото или изображения и предложит несколько действий с найденным контентом: мониторинг, добавление в чужой пост ссылки на первоисточник или блокировка. В настройках можно задать географические пределы поиска — от всего мира до определенных городов и стран.

Система сначала будет доступна только ограниченному кругу партнеров Facebook, но соцсеть планирует расширять сервис, чтобы им могли воспользоваться все пользователи.