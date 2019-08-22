Facebook наймет команду журналистов для работы над новостным разделом соцсети

Facebook планирует нанять команду журналистов для работы над новым новостным разделом соцсети News Tab. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сообщение компании.

Компания собирается нанять опытных журналистов из разных СМИ, говорится в заявлении соцсети. По данным Business Insider, штат не превысит 10 человек. Сотрудники будут подчиняться главе новостных партнёрств Facebook Кэмпбелл Браун.

Соцсеть отмечает, что контент в новом разделе будет формироваться и ранжироваться по большей части с помощью собственных алгоритмов. Но для их обучения нужно слишком много времени и данных, поэтому выделять важнейшие события пока будут нанятые журналисты, рассказала Браун.

Новостная вкладка соцсети, помимо основной страницы, будет подразделяться на категории «Здоровье», «Наука», «Спорт» и «Развлечения». Контент в них будет формироваться на основе интересов пользователей: их подписок и новостей, которые они уже прочли.

Facebook планирует запустить новостной раздел до конца 2019 года. BI уточняет, что это может произойти в конце октября.

В августе 2019 года Facebook предложила американским СМИ до $3 млн в год за публикацию материалов в новостном разделе соцсети, писало WSJ.