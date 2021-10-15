Facebook обновила политику против травли в интернете

Facebook объявила об обновлении политики в отношении травли и оскорблений — компания вводит политику защиты от массовых угроз и преследований, сообщается в официальном блоге Facebook.

Корпорация будет удалять контент, нарушающий новые правила, включая любые попытки скоординированного массового преследования. Facebook намерена удалять «связанные с государством сети учетных записей», чья цель — преследование людей или намерение заставить их замолчать.

Компания также будет защищать «общественных деятелей»: политиков, журналистов, знаменитостей, авторов. Facebook будет пресекать нападки на них, сексуализацию, неуместные комментарии по поводу внешности.

Кроме того, особое внимание уделят публичным фигурам, которые принадлежат к дискриминируемым группам: женщинам, цветным, ЛГБТ-сообществу. Дополнительно пообещали защитить журналистов и правозащитников, которые могут подвергаться нападкам в связи с профессиональной деятельностью.

Новые правила компания приняла после критики в свой адрес, включая обвинения в том, что Facebook небезопасна и приносит вред её пользователям. История имела общественный резонанс и обсуждения в СМИ. Неделю назад журнал Time разместил на обложке свежего номера портрет главы компании Facebook Марка Цукерберга с предложением удалить социальную сеть.