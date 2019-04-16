Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители Facebook в суд не явились. Две недели назад слушания по этой причине не состоялись.

Так как ходатайств о переносе не поступало, сегодня судья Антон Козырев решил рассмотреть протокол в отсутствие представителя Facebook.

Аналогичный протокол, составленный в отношении Twitter, суд рассмотрел 5 апреля. Компанию также оштрафовали на три тысячи рублей.

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