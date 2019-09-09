Facebook отказался платить штраф по жалобе Роскомнадзора

Facebook не выплатила штраф в размере 3 тыс. руб. за отказ подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В суде, в свою очередь, сообщили, что информация об исполнении судебного постановления отсутствует, в связи с чем судом были направлены соответствующие запросы. В ФСПП и Facebook не ответили на запрос газеты, в Роскомнадзоре отказались от комментариев.

Мировой судья по Таганскому району в начале апреля постановил оштрафовать компанию Facebook на 3 тыс. руб. за непредоставление Роскомнадзору сведений о хранении пользовательских данных, передавал RNS. Постановление вступило в силу 25 июня, после чего у компании было 60 дней на выплату штрафа.

В конце января Роскомнадзор начал административное производство против компаний Facebook и Twitter, сообщали в пресс-службе Роскомнадзора: