Facebook откроет кафе, чтобы рассказать пользователям о настройках конфиденциальности

Facebook планирует открыть сеть временных кафе по всей Великобритании. В заведении посетителям предложат бесплатные напитки и расскажут, как правильно установить настройки конфиденциальности в соцсети, пишет The Drum.

Facebook Cafе будет работать с 28 августа по 5 сентября. Одно из них будет расположено в Лондоне. Этот город был выбран не случайно — данные опросов показали, что 27% лондонцев понятия не имеют, как настроить параметры безопасности в социальных сетях. Другое заведение откроется в Эдинбурге. Кафе будет раздавать бесплатные напитки из выбранного меню всем, кто принимает участие в проверке конфиденциальности.

Такая мера поможет компании вернуть репутацию, сильно подкошенную последними скандалами на фоне утечки персональных данных, прослушивания личных сообщений пользователей и распространения фейковых новостей.

В прошлом году Facebook открыл магазин в трейлере на Манхэттене. Сотрудники компании раздавали пользователям горячий шоколад и брошюры, описывающие позицию Facebook относительно конфиденциальности данных.

Иллюстрация: shutterstock.com