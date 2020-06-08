Facebook пересмотрит свою политику после скандала с постами Трампа

Компания Facebook приняла решение пересмотреть политику контента после скандала с постами американского президента Дональда Трампа, который в соцсетях пригрозил применить силу из-за массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 6 июня гендиректор Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети:

Мы собираемся пересмотреть нашу политику, разрешающую обсуждение и угрозы применения государством силы, чтобы увидеть, есть ли какие-либо поправки, которые мы должны принять. В соответствии с этой политикой мы рассмотрим две конкретные ситуации. Первая касается случаев чрезмерного использования полиции или государственной силы. Учитывая деликатную историю в США, это заслуживает особого рассмотрения. Второй случай связан гражданскими беспорядками, или конфликтами с применением насилия.

Цукерберг отметил, что компания уже имела прецеденты для введения более строгих ограничений во время чрезвычайных ситуаций, и в тех случаях, когда страны находятся в состоянии постоянного конфликта, могут быть приняты дополнительные меры политики обсуждения при угрозе применения государством силы: