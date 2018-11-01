Facebook назвал самые перспективные направления в плане роста аудитории и рекламных доходов

Facebook рассказал об увеличении квартальной выручки на 33 % и замедлении роста аудитории. В сентябре 1,49 млрд человек хотя бы раз в день заходили в соцсеть, что на 9 % больше по сравнению с прошлым годом. Если же взять другие сервисы Facebook — Instagram, Messenger, WhatsApp — то их ежедневная активная аудитория превышает 2 млрд, сообщил Марк Цукерберг. Он также обозначил приоритеты компании: личные сообщения, формат «Истории», видео и онлайн-коммерция.

Скоро пользователи будут публиковать больше историй, чем обычных постов, заявил Цукерберг. Тренд стремительно набирает скорость, и разработчики рекламных форматов не поспевают за ним. Однако компания будет развивать это направление, поскольку уверена — контента в виде историй становится все больше, и формат открывает огромные возможности перед брендами. Впрочем, прогнозы по выручке от историй глава Facebook не озвучил.

Операционный директор Шерил Сандберг подтвердила, что их цель — сократить разрыв между активностью пользователей в историях, мессенджерах, Marketplace, Watch и рекламными возможностями этих платформ. Недостаточно предоставить доступ к новым форматам, необходимо также, чтобы бренды могли легко настраивать кампании. Facebook уже разрабатывает инструмент для преобразования горизонтальной рекламы из ленты новостей в вертикальную — для историй. Одним из первых его тестирует Pandora, в результате бренду удалось снизить стоимость просмотра на 10 %.

Facebook также задумался о спонсируемых сообщениях и рекламе во входящих сообщениях в обновленном Messenger. Однако эти проекты только начали оформляться.

Стратегия Instagram предполагает разворот от семьи и друзей к более широким сообществам, в основе которых лежат общие интересы. В эту стратегию вписывается появление таких разделов, как Fundraisers, Jobs, Marketplace, Shopping и IGTV, а также сервиса знакомств. Для рекламодателей перспективным направлением в компании считают Instagram Explore.

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