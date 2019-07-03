Facebook понизила приоритет публикаций с сомнительными фактами о здоровье и лекарствах

Facebook изменила алгоритмы для новостных лент, чтобы сократить количество публикаций на медицинскую тематику, которые могут ввести в заблуждение пользователей. Об этом говорится в блоге соцсети.

В июне 2019 года компания выпустила два обновления для алгоритмов. Соцсеть хочет уменьшить количество постов, с преувеличенными или сенсационными утверждениями о здоровье, а также постов, рекламирующих продукты или услуги, основанные на таких утверждениях. Например, соцсеть понизила приоритет публикаций с рекламой таблеток для похудения и постов о «чудодейственном» лекарстве.

Алгоритмы находят такие посты по ключевым словам — также как при поиске публикаций с кликбейтом, который Facebook запустила в 2016 году. Большинство пользователей не заметят существенных изменений в новостных лентах, заверили в компании.

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