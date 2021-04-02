Facebook позволит пользователям настраивать новостную ленту

Социальная сеть Facebook анонсировала новые возможности пользователей по настройке новостной ленты. Теперь можно выбрать хронологический, а не алгоритмический показ ленты новостей, находящийся в соседней вкладке, сообщается в блоге компании.

Пользователи и раньше могли просматривать ленту в хронологическом порядке, но для перехода нужно было менять настройки. Теперь такая вкладка будет находиться непосредственно рядом с лентой новостей.

Кроме того, можно выбрать вариант выдачи, при котором сначала будут показываться новости из профилей и страниц, добавленных в «Избранное» (Favorites), а затем все остальные. В список любимых источников разрешат добавлять 30 авторов.

Еще одна новая функция Facebook позволяет ограничить комментарии к публикациям. Теперь доступны три варианта: чтобы сообщения к публичным постам мог оставить кто угодно, только друзья или же только профили, отмеченные в записи. Пользователи смогут контролировать, с кем они хотят обсудить ту или иную тему, и ограничивать общение с нежелательными контактами.

Ранее Facebook объявила, что пользователи смогут зарабатывать на сторис. В соцсети появится возможность добавлять рекламные стикеры в коротких видеороликах, пользователи смогут получать от них отчисления.