Facebook представила единый интерфейс для Instagram и Facebook

Facebook анонсировала новое кросс-платформенное решение Facebook Business Suite. С его помощью компании смогут управлять своими аккаунтами в Facebook и Instagram из одного интерфейса. В первую очередь новое приложение рассчитано на компании малого бизнеса, говорят в корпорации.

Пандемия побудила все больше компаний малого и среднего бизнеса переходить в онлайн, и возможность создавать и планировать посты в Facebook и Instagram была одним из ключевых запросов, которые Facebook получал от МСБ, говорят в компании.

С помощью нового приложения предприниматели смогут управлять сообщениями, уведомлениями и рекламой из одного интерфейса. Кроме того, им будет доступна аналитика — например, можно будет узнать, на какой контент пользователи лучше реагируют. В 2021 году Facebook планирует добавить в новую платформу свой мессенджер WhatsApp.