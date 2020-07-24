Facebook проверит, есть ли дискриминация в алгоритмах выдачи постов Facebook и Instagram

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Facebook
Июл 24, 2020

В Facebook предположили, что алгоритм мог копировать поведение пользователей и блокировать контент представителей малых этнических групп в Facebook и Instagram. Ранее на это жаловались пользователи.

Чтобы проверить теорию, расследованием займется специальная группа. Новая команда Facebook, которую привлекут к задаче, будет отвечать за равенство и инклюзивность в социальной сети.

По исследованию Wall Street Journal, риск блокировки аккаунта на 50% выше для чернокожих людей. В связи с этим многие компании начали бойкотировать Facebook и отказались от размещения рекламы. Недавно рекламу своего сервиса в Instagram приостановили Walt Disney. 

Источник: MediaMedia
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