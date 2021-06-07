Facebook работает над сервисом создания почтовых рассылок

Компания Facebook готовится к запуску сервиса почтовых рассылок Bulletin. Он позволит авторам создавать рассылки для пользователей, сообщает издание Vox со ссылкой на источники.

Авторы будут писать о спорте, моде, окружающей среде, а также освещать местные новости. Первоначально сервис будет доступен ограниченному числу авторов. Facebook заключил с ними контракты для Bulletin сроком на два года с возможностью разорвать договор после первого года. Охват аудитории может составить 2,85 млрд человек по всему миру. Но авторы также могут таргетировать и сегментировать пользователей, получающих рассылки. Предполагается, что пользователям будет доступен не только платный, но и бесплатный контент.

Сервис планируется запустить в июне, он будет существовать в виде отдельного от Facebook сайта. Таким образом компания намерена избежать комиссии в 30%, которую Apple и Google устанавливают на платежи в мобильных приложениях.