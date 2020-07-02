Facebook рассказала о новых способах монетизации для авторов контента

Соцсеть Facebook добавила инструменты, которые помогут авторам монетизировать контент. О новых функциях рассказывается в сообщении, опубликованном в блоге компании.

Facebook добавила рекламу в короткие видео: теперь авторы могут монетизировать ролики продолжительностью 60−180 секунд с помощью баннеров и построллов. Рекламу также можно разместить во время стримов: объявление появится на основном экране, а пока идет реклама, блогера покажут в углу в окне меньшего размера.

Кроме того, теперь пользователи могут оформить регулярную платную подписку, чтобы поддержать авторов. Также Facebook добавила внутреннюю валюту Stars: «звезды» покупаются за доллары, зрители могут отправлять их блогерам во время стримов. Блогеры, в свою очередь, могут размещать «цели по звездам» в своих видео. Также соцсеть добавила возможность проводить платные онлайн-трансляции.

В Creator Studio добавили панель мониторинга Video Details Explorer, где покажут данные об источниках трафика для каждого видео. Также появились почасовые метрики для первых 48 часов с публикации ролика. Наконец, соцсеть запустила обзор комментариев, который поможет блогерам узнать, как их участие в дискуссиях влияет на активность.

В Facebook считают, что новые инструменты помогут создателям контента развивать свой бизнес.